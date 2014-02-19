Скорость катера по озеру в стоячей воде равна, 19,3км/ч.скорость течение реки равна.2, 4 км/ч с какой скоростью плывет катер. 1.по течению реки.2.против течения реки

Математика

Скорость катера по озеру в стоячей воде равна, 19,3км/ч.скорость течение реки равна.2, 4 км/ч с какой скоростью плывет катер. 1.по течению реки.2.против течения реки

Автор: Гость