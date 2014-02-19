Скорость катера по озеру в стоячей воде равна, 19,3км/ч.скорость течение реки равна.2, 4 км/ч с какой скоростью плывет катер. 1.по течению реки.2.против течения реки
Математика
Скорость катера по озеру в стоячей воде равна, 19,3км/ч.скорость течение реки равна.2, 4 км/ч с какой скоростью плывет катер. 1.по течению реки.2.против течения реки
Ответ(ы):
Гость:
1) 19,3+2,4=21,7 км/ч - скорость по течению реки 2) 19,3-2,4=16,9км/ч - скорость против течения реки
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Окружающий мир
Сказали в школе подготовить рассказ о чем говорят животные? кто скажет только быс??ро к завтрешнему дню надо! (19.02.14) сочинить
Информатика
Русский язык