Нужна ли юности романтика

Гость: Гость:

Надеюсь, я Вас правильно поняла.... Романтика может быть в любом возрасте. Можно дарить цветочки, рисунку и т.д. А вот любовь, как я считаю, лет так с 15-16. Что могут друг другу дать двенадцатилетние (пример) дети? А вообще, романтика - это хорошо) Только главное чтобы мальчики не преувеличивали!