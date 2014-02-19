Нужна ли юности романтика
Литература
Нужна ли юности романтика
Ответ(ы):
Гость:
Надеюсь, я Вас правильно поняла.... Романтика может быть в любом возрасте. Можно дарить цветочки, рисунку и т.д. А вот любовь, как я считаю, лет так с 15-16. Что могут друг другу дать двенадцатилетние (пример) дети? А вообще, романтика - это хорошо) Только главное чтобы мальчики не преувеличивали!
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