Как посчитать количество информацииюэ в сообщении ic
Информатика
Как посчитать количество информацииюэ в сообщении ic
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно посчитать кол-во различных символов в тексте ( N ) После этого по формуле 2^i=N найти i. Ну а потом i умножить на количество всех символов в тексте.
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