Как поставить фото на главную

Қазақ тiлi
Как поставить фото на главную
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каком смысле куда ? классная фотку
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