Как построить тритоны

Гость: Гость:

К тритонам относится пара взаимообращающихся интервалов : увеличенная кварта и уменьшённая квинта. Тритоны можно построить как от любого звука, так и в ладу. ПОСТРОЕНИЕ ТРИТОНА ОТ ЗВУКА: увеличенная 4= 4 ступени и 3 тона (6 полутонов) уменьшённая 5= 5 ступеней и 3 тона (6 полутонов) ПОСТРОЕНИЕ ТРИТОНОВ В ЛАДУ УВЕЛИЧЕННАЯ 4 - В МАЖОРЕ СТРОИТСЯ на IV ступени, в ГАРМОНИЧЕСКОМ МАЖОРЕ строится на IV, VI ступенях. В МИНОРЕ строится на VI ступени, В ГАРМОНИЧЕСКОМ МИНОРЕ на VI, IV ступенях . УМЕНЬШЁННАЯ 5- В МАЖОРЕ СТРОИТСЯ на VII ступени, В ГАРМОНИЧЕСКОМ МАЖОРЕ строится на VII, II ступенях. В МИНОРЕ на II ступени. В МИНОРЕ ГАРМОНИЧЕСКОМ на II, VII ступенях РАЗРЕШЕНИЕ ТРИТОНОВ звуки увелич. 4- расходятся звуки уменьш. 5-сходятся