Как правильно написать предложение.Мальчик стоит,как заколдованный смотрит вдал??,и думает о том,чтокакже красива зима.все ли написано правильно.
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Как правильно написать предложение.Мальчик стоит,как заколдованный смотрит вдал??,и думает о том,чтокакже красива зима.все ли написано правильно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мальчик стоит, как заколдованный, смотрит вдаль и думает о том, что как же красива зима.
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