Как правильно написать слово со звонким или глухим согласным в корне слова?

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Проверяемые и непроизносимые согласные в корнеПравило: правописание проверяемых согласных в корне слова. Чтобы правильно определить, какую согласную нужно написать в слове, а именно в корне, то необходимо подобрать такое однокоренное слово, чтобы в нём после этой глухой или звонкой согласной шла гласная буква. Так сразу можно понять, как написать слово без ошибок.Примеры такого правила: любовь – любви, просьба – просить, дождь – дожди, хлеб – хлеба, шутка – шутить.Возможно и такое, что слово пишется по одному варианту, а при подборе однокоренного словечка, появляется другая буква. Это свойство называется чередование согласных букв.Примеры: визг – визжит, друг – друзья, слух – слушать.Таких слов много в русском языке.Безусловно, что есть слова, которые не имеют ни чередования, ни проверяемых слов. Их необходимо просто выучить наизусть, чтобы всегда знать, как их правильно написать.Есть такие слова, которые в своем корне имеют непроизносимую букву, которая выявляется лишь при подборе однокоренного слова, но при этом она является проверяемой согласной в корне.Примеры: солнце – солнышко, честный человек – честь, счастливый мужчина - счастье.Но и тут не обошлось без исключений. Часто ученики путают слова, которые в своей основе не имеют буквы, которая пишется, но не произносится.Прежде, чем писать такие слова, необходимо найти его «слова – сородичи», чтобы убедиться, что в их корне нет этой непроизносимой согласной буквы, хотя многие из них не имеют таких слов и рассчитаны на запоминание.Примерами таких слов служат: опасный, ужасный, участвовать, ровесник, блеснуть.Такие простые слова нужно запомнить или выучить, чтобы не допускать ошибки при их написании.