Как правильно оформить условие этой задачи? Решать не надо. Какой длины надо взять нихромовую проволку поперечного сечения 0,2 мм. квадратных, чтобы при прохождении в ней тока силой 0,4 А напряжение на её концах составляло 4,4 ...
Физика
Как правильно оформить условие этой задачи? Решать не надо. Какой длины надо взять нихромовую проволку поперечного сечения 0,2 мм. квадратных, чтобы при прохождении в ней тока силой 0,4 А напряжение на её концах составляло 4,4 В?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: S=0.2*10^6 мм² I=0.4 A U=4.4 B p("ро" как плотность пишется)=110*10^-2 Ом*м Найти: l - ?
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