Как правильно поставить ударение в слове шута

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Как правильно поставить ударение в слове шута
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ударение падает на букву А
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