Помогите пожалуйста срез очень нужно задание на фото 40 баллов первому + 10

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Прямая, параллельная стороне треугольника, отсекает от него треугольник, подобный данному. А у подобных треугольников углы равны. Значит угол B = углу С = 76 гр. Угол D = углу Е = 52 гр. Угол а равен 180 - 76-52=52 гр. Ответ С=76, Е=52, А=52 градуса