Как правильно проявляется или проявляится?)
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Как правильно проявляется или проявляится?)
Ответ(ы) на вопрос:
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Правильный ртвет проявляется
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