Как преобразовать именованный масштаб в численный в 1 см 1000 см; в 1 см 300 м; в 1 см 10 км?

География

Как преобразовать именованный масштаб в численный в 1 см 1000 см; в 1 см 300 м; в 1 см 10 км?

Автор: Гость