Как преобразовать именованный масштаб в численный в 1 см 1000 см; в 1 см 300 м; в 1 см 10 км?
География
Как преобразовать именованный масштаб в численный в 1 см 1000 см; в 1 см 300 м; в 1 см 10 км?
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