Сравнить церковь в Англии и во Франции 7 класс

История
Сравнить церковь в Англии и во Франции 7 класс
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Гость:
Абсолюти́зм (от лат. absolutos — безусловный) — период в истории Европы, когда существовала абсолютная монархия. Абсолютная монархия — государственное устройство, при котором власть монарха не ограничена какими-либо учреждениями. На протяжении почти всей истории многие государства были монархиями, хотя во время средних веков монарх зачастую должен был считаться с сословно-представительными органами (земские соборы в России, кортесы в Испании, генеральные штаты во Франции) . Начиная с эпохи Возрождения роль сословно-представительных органов постепенно падает, и к концу семнадцатого века во многих государствах Европы устанавливается абсолютная, то есть неограниченная монархия. Во Франции абсолютизму благоприятствовали богословы, приписывающие верховной власти божественное происхождение, и юристы, признававшие за государями абсолютную власть древних римских императоров. Эта государственная форма достигла апогея своего развития при короле Людовике XIV, систематически осуществлявшем свой знаменитый принцип «Государство — это я» (фр. «L’Etat c’est moi»). На протяжении всего девятнадцатого века, после Великой Французской Революции происходит процесс постепенной демократизации и ограничения власти монарха. Однако этот процесс проходил неравномерно, например в России абсолютная монархия просуществовала вплоть до двадцатого века. С конца XV века в Европе идет переход к абсолютной монархии от сословно-представительной, такой форме правления, при которой верховная государственная власть по закону принадлежит монарху — королю, императору, царю. Юридическое обоснование своей власти монархи находили в восстановлении нормы римского права, которая была зафиксирована в VI веке в Кодексе византийского императора Юстиниана: «Воля императора имеет силу закона» . Государственный интерес становится для монарха высшим критерием в политике, в отличие от Средневековья, где критерием были сеньориально-вассальные династические интересы. Абсолютизм имеет следующие черты: формирование институтов публичной власти — это созданный собственный бюрократический аппарат во дворе и на местах, постоянная наемная армия, налоговая и фискальная система, аппарат насилия-полиция, судебная система, унифицированное государственное право, происходит эволюция органов сословно-представительной монархии, при которой происходит ликвидация привилегий феодальной аристократии, и при которой сословные органы эволюционируют в структуры публичной власти — это Генеральные штаты во Франции, парламент в Англии, кортесы в Испании, ландтаги и рейхстаг в Германии, ригсдаг в Швеции, сеймы в Речи Посполитой, Земские соборы в России; также происходит изменение отношений государства и церкви — государство деспотично подчиняет себе церковь. Происходит также персонификация власти монарха в периоде т. н. раннего абсолютизма, при котором монархи олицетворяли власть, а далее происходит переход к бюрократическому абсолютизму. Идея абсолютной власти воспевалась в пиар-компаниях, в которых римские юристы, гуманисты, философы просвещали общество в данной актуальной идее. Различают национальные централизованные государства, полиэтнические империи, территориальные княжества; то есть был региональный и универсалистский типы абсолютизма. Социальная база абсолютизма такова: феодальная аристократия переходит в придворную, рыцарство в дворянство (80 % средневекового рыцарства разорилось, появились миллионы бродяг-нищих! [источник не указан 269 дней]) , духовенство в чиновников [источник не указан 269 дней] , крестьяне и бюргеры в налоговые классы: это период социального регулирования. Происходит территориальная консолидация и формирование территории национальных государств. Сепаратизм боролся с централизацией, это были гражданские и общеевропейские войны, и в 1648 году впервые сложилась новая система европейских связей по Вестфальскому миру.
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