Какие падение и вопросы к каждому падежу

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Какие падение и вопросы к каждому падежу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например: падающий камень и. п. падающего камня р. п. падающему камню д. п. падающий камень в. п. падаюшим камнем т. п. о падающем камне п. п. любое подходящее существительное подставляете к причастию и склоняете.
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