Пмогите пожалосто немугу решить

Математика
Пмогите пожалосто немугу решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K=1-0,6-0,1=0,3 х=5,25-1,375-2,375=1,5
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