Характеристика Остапа и Андрия
Литература
Характеристика Остапа и Андрия
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Остап-храбрый, любящий сын, честный, самоотверженный (заступился за брата когда он натворил дел и получил в школе) андрий-предатель, безразличный к чужим чувствам, эгоист
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