Как переводится с английского слово кот

Английский язык
Как переводится с английского слово кот
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Cat - кот переводится
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