Как при помощи знака пересечения записать фразу: «Прямые АВ и СД пересекаются в точке 0»:
Геометрия
Как при помощи знака пересечения записать фразу: «Прямые АВ и СД пересекаются в точке 0»:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AB и CD там знак как дуга (как U перевёрнутая)
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