Как прирастать или прерастать?Даём шанс в общем:D

Русский язык
Как прирастать или прерастать?Даём шанс в общем:D
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильно прИрастать ,а не преростать
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