Как происходит разсножение и развитие печеночного сосальщика?

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Печеночный сосальщик - гермафродит. Половое размножение происходит в окончательном хозяине. Мужская половая система состоит из пары семенников, семяпроводов, сливающихся в семяизвергательный канал, и копулятивного органа. К женской половой системе относят яичник, желточники, семяприемник, которые открываются в камеру - оотип, где происходят оплодотворение и формирование оплодотворенных яиц. Сосальщики очень плодовиты. В течение недели одна особь продуцирует до 1 млн. яиц.