Как происходит разсножение и развитие печеночного сосальщика?

Биология
Как происходит разсножение и развитие печеночного сосальщика?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Печеночный сосальщик - гермафродит. Половое размножение происходит в окончательном хозяине. Мужская половая система состоит из пары семенников, семяпроводов, сливающихся в семяизвергательный канал, и копулятивного органа. К женской половой системе относят яичник, желточники, семяприемник, которые открываются в камеру - оотип, где происходят оплодотворение и формирование оплодотворенных яиц. Сосальщики очень плодовиты. В течение недели одна особь продуцирует до 1 млн. яиц. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Нам на дом всему классу дали разные карточки с заданиями по физике. Она мне кажетс?? очень сложной, и я не могу её решить. Уже конец четверти, и мн...
Ответить
История
В каком году началась великая отечественная война?
Ответить
Русский язык
Сообщение о забытых корнях в русском языке
Ответить
Алгебра
Знайти проміжки знакосталості і область визначення, пж срочно
Ответить
Английский язык
Переведите диалон пж
Ответить