Сообщение о забытых корнях в русском языке

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КорниКорни, гласная в которых зависит от лексического значения словКорень «Мок» пишем в значении «пропускать жидкость», то есть мокнуть.Примеры: Промокашка, непромокаемый плащ. Корень «Мак» — в значении» погружать в жидкость, то есть макать.Примеры: Обмакнуть кисть в краску Корень «Ровн» пишется в значении ровный, гладкий, прямой.Примеры: Подровнять чёлку, заровнять канаву. Корень «Равн» — в значении равный, одинаковыйПримеры: Уравнение, подравнять составы команд. Корни, гласная в которых зависит от ударенияБезударные корни - позд, твор, клон, зор, гор.Ударные - пазд, клан, зар, гар.Корни, гласная в которых зависит от наличия суффикса «а»В корнях бер-бир, мер-мир, жег-жиг, блест-блист, чет-чит, пер-пир, дер-дир, сер-тир, стел-стил пишем букву "и", если следом суффикс "а".Особые случаи написания корнейКос-кас — корень «кос» пишется, если за корнем следует согласная буква «н». В остальных случаях пишется корень «кас».Примеры: Прикоснуться, Прикасаться. Корни полв-плав. Корень «плов» пишется лишь в двух словах- пловец, пловчиха. В остальных случаях пишется «плав».Примеры: Поплавок. Корень «лож» пишется с согласной «ж». «Лаг» с г.Раст-ращ-рос. Корень «рос» пишется с буквой «о». В корне ращ и раст пишем с «щ и ст»Примеры: Выращенные растения. ИсключениеРосток, Ростов, Ростислав, ростовщик