Как проверить слова: вестибюль(букву е ), обаяние (букву а), одалеть(букву а),косательная(букву о),

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Как проверить слова: вестибюль(букву е ), обаяние (букву а), одалеть(букву а),косательная(букву о),
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь 2 слова с грамматической ошибкой. ОдОлеть, кАсательная.  Вестибюль - словарное слово.  Касательное - чередования гласных в корне Одолеть - словарное слово
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