Как проверить слова всматриваясь (почему суффикс ива? ) случай (а проверить) не??ссякаемый(слитное написание не) неиссякаемый (две сс) ассоциации(две сс) опьяняли (ь) сбивает (ет ) с ног (почему раздельно) спасибо !!
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Как проверить слова всматриваясь (почему суффикс ива? ) случай (а проверить) не??ссякаемый(слитное написание не) неиссякаемый (две сс) ассоциации(две сс) опьяняли (ь) сбивает (ет ) с ног (почему раздельно) спасибо !!
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Всматриваясь, в- приставка, сматр-корень, сь- постффикс,я-окончание, а ива-суффикс
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