Найдите значения выражения и Решите неравенство пожалуйста. 7 и 8
Алгебра
Найдите значения выражения и Решите неравенство пожалуйста. 7 и 8
Ответ(ы):
Гость:
х * ( 8 - 3х) +11 < 3 * (7 - х) * ( 7+х) + 8 8x - 3x^2 + 11 < 3*(49 - x^2) + 8 8x < 144 x < 18 ----/////////////////////////////////////////---------------------> - ≈ 18 x x ∈(- ≈; 18)
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