Найдите значения выражения и Решите неравенство пожалуйста. 7 и 8

Алгебра
Найдите значения выражения и Решите неравенство пожалуйста. 7 и 8
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
х * ( 8 - 3х) +11 < 3 * (7 - х) * ( 7+х) + 8 8x - 3x^2 + 11 < 3*(49 - x^2) + 8 8x < 144 x < 18 ----/////////////////////////////////////////--------------------->    -  ≈                                       18                 x   x ∈(- ≈; 18) 
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