Помогите пожалуйста,занесите полученные результаты в таблицу (отметьте знаком "+" "-") Таблица называется: Признаки побега,присущие клубнями и луковицам,пожалуйста очень нужно

Биология

Помогите пожалуйста,занесите полученные результаты в таблицу (отметьте знаком "+" "-") Таблица называется: Признаки побега,присущие клубнями и луковицам,пожалуйста очень нужно

Автор: Гость