При листопаде листья накапливают вредные вещества .Однако опавшие листья считают хорошим удобрением ?

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При листопаде листья накапливают вредные вещества .Однако опавшие листья считают хорошим удобрением ?
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Ответ(ы):
Гость:
Да. ................
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