Основания трапеции 18 и 24. боковая сторона равная 14 образует с одним из оснований ??рапеции угол 150 градусов найдите площадь трапеции

Геометрия

Основания трапеции 18 и 24. боковая сторона равная 14 образует с одним из оснований ??рапеции угол 150 градусов найдите площадь трапеции

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