Как проверить слово появилось букву я

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Как проверить слово появилось букву я
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно проверить словом "явка"
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