Помогите прошу вас поставлю лучший и 25 балов Определите массу глицерина .которая образуется при гидролизе 3.5 кг природного жира тристеарат что содержит 5 %смеси

Химия

Помогите прошу вас поставлю лучший и 25 балов Определите массу глицерина .которая образуется при гидролизе 3.5 кг природного жира тристеарат что содержит 5 %смеси

Автор: Гость