Помогите прошу вас поставлю лучший и 25 балов Определите массу глицерина .которая образуется при гидролизе 3.5 кг природного жира тристеарат что содержит 5 %смеси
Химия
Помогите прошу вас поставлю лучший и 25 балов Определите массу глицерина .которая образуется при гидролизе 3.5 кг природного жира тристеарат что содержит 5 %смеси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M(тристеарата) = 3,5 кг*0,95=3,325 кг М(глицерина) = 92 г/моль n(тристеарата) = 3,325 кг/890 кг/кмоль = 0,0037 кмоль М(тристеарата) = 890 г/моль = 890 кг/кмоль При гидролизе 1 кмоль жира образуется 1 кмоль глицерина m(глицерина) = 92 кг/кмоль*0,0037 кмоль = 0,34 кг Ответ: 0,34 кг
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