Как решить d*60=5600-4160

Математика
Как решить d*60=5600-4160
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Гость:
Д*60=5600-4160 д*60=1340 д=1340:60 д=24 Ответ: 24
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