Как расположены семена в шишках

Гость: Гость:

По 2 семени под каждой чешуйкой шишки. только у самого основания может быть несколько пустых чешуек и в серединке (ну, на верхушке) - там просто места не хватает. . ну, и когда год неурожайный - там может оказаться по одному семени. но в норме именно 2. чешуйки при этом как бы "закручены" вокруг центрального стерженька шишки спирально: когда чистишь шишку сосны кедровой сибирской (её часто называют "кедром сибирским", хотя она из рода Pinus - сосна) - там как раз удобно её так по спирали и шелушить)