Как разделить поровну 12 л жидкости из посуды 7 л и 5 л
Математика
Как разделить поровну 12 л жидкости из посуды 7 л и 5 л
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каждую посудину налить по 6 литров
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