В каком варианте ответа нет фразеологизма? 1) И я сначала в садике, а ??отом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности. 2) Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркну...
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В каком варианте ответа нет фразеологизма? 1) И я сначала в садике, а ??отом в школе несла тяжкий крест отцовской несуразности. 2) Я готова была провалиться сквозь землю от стыда и вела себя подчёркнуто холодно, показывая своим видом, что этот нелепый человек с красным носом не имеет ко мне никакого отношения. 3) Шёпотом он рассказал маме, что дошёл до райцентра, поднял всех на ноги и вернулся с вездеходом. 4) Не знаю, сколько прошло времени, но внезапно ночь озарилась ярким светом фар, и длинная тень какого-то великана легла на моё лицо.
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