В каком ва­ри­ан­те от­ве­та нет фра­зео­ло­гиз­ма? 1) И я сна­ча­ла в са­ди­ке, а ??отом в школе несла тяж­кий крест от­цов­ской не­су­раз­но­сти. 2) Я го­то­ва была про­ва­лить­ся сквозь землю от стыда и вела себя подчёрк­ну­...

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В каком ва­ри­ан­те от­ве­та нет фра­зео­ло­гиз­ма? 1) И я сна­ча­ла в са­ди­ке, а ??отом в школе несла тяж­кий крест от­цов­ской не­су­раз­но­сти. 2) Я го­то­ва была про­ва­лить­ся сквозь землю от стыда и вела себя подчёрк­ну­то хо­лод­но, по­ка­зы­вая своим видом, что этот не­ле­пый че­ло­век с крас­ным носом не имеет ко мне ни­ка­ко­го от­но­ше­ния. 3) Шёпотом он рас­ска­зал маме, что дошёл до рай­цен­тра, под­нял всех на ноги и вер­нул­ся с вез­де­хо­дом. 4) Не знаю, сколь­ко про­шло вре­ме­ни, но вне­зап­но ночь оза­ри­лась ярким све­том фар, и длин­ная тень ка­ко­го-то ве­ли­ка­на легла на моё лицо.

Автор: Гость