В каком ва­ри­ан­те от­ве­та нет фра­зео­ло­гиз­ма? 1) И я сна­ча­ла в са­ди­ке, а ??отом в школе несла тяж­кий крест от­цов­ской не­су­раз­но­сти. 2) Я го­то­ва была про­ва­лить­ся сквозь землю от стыда и вела себя подчёрк­ну­...

Русский язык
В каком ва­ри­ан­те от­ве­та нет фра­зео­ло­гиз­ма? 1) И я сна­ча­ла в са­ди­ке, а ??отом в школе несла тяж­кий крест от­цов­ской не­су­раз­но­сти. 2) Я го­то­ва была про­ва­лить­ся сквозь землю от стыда и вела себя подчёрк­ну­то хо­лод­но, по­ка­зы­вая своим видом, что этот не­ле­пый че­ло­век с крас­ным носом не имеет ко мне ни­ка­ко­го от­но­ше­ния. 3) Шёпотом он рас­ска­зал маме, что дошёл до рай­цен­тра, под­нял всех на ноги и вер­нул­ся с вез­де­хо­дом. 4) Не знаю, сколь­ко про­шло вре­ме­ни, но вне­зап­но ночь оза­ри­лась ярким све­том фар, и длин­ная тень ка­ко­го-то ве­ли­ка­на легла на моё лицо.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во в 2 пррредложении
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите уравнение: 0,87x-0,9x+1,3x= -15,24. Пожалуйста! Срочно надо!
Ответить
Русский язык
Сколько согласных звуков в русском языке раскажи о них
Ответить
Английский язык
Purple |ˈpɝːpəl| правильно произнести
Ответить
История
Хрибет Московский и гора Кремль находится на Тибети?
Ответить
Русский язык
1) Образовать от глаголов 10 причастий, 10 деепричастий (5 слов действительные,5 слов ??традательные, 5 слов деепричастия несов.вида, 5 слов деепри...
Ответить