На сколько многоугольников разбивают клетчатый прямоугольник 57×34 линии сетки и две его диагонали?

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РЕШЕНИЕ Всего клеток 57*34 = 1938 Из них перечеркнуты диагоналями 57+57-2 = 112 и получаются две фигуры (треугольника) и две летки в центре разбиваются на 3 фигуры. ИТОГО (1938 - 112)+110*2 + 2*3 = 2052 - ОТВЕТ