Как размножаются одноклеточные животные? это очень срочно завтра кр ...заранее спасибо (биология 7класс)

Биология
Как размножаются одноклеточные животные? это очень срочно завтра кр ...заранее спасибо (биология 7класс)
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Автор: Гость
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Гость:
Ну как бы много одноклеточных так то какие именно?
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