Дана функция у=3-5х а) Найдите значение функции, соответствующее значению аргумен??а, равному -1; б) Найдите значение аргумента, которому соответствует значение функции, равное -10.
Алгебра
Дана функция у=3-5х а) Найдите значение функции, соответствующее значению аргумен??а, равному -1; б) Найдите значение аргумента, которому соответствует значение функции, равное -10.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=3-5х А) у=3-5*(-1) У=8 Б) у=3-5*(-10) У=53
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