Определите степени окисления элементов в приведенных соединениях: NA2O и тд

Гость: Гость:

Na2O2 у натрия +1, у кислорода 1- K2Cr2O7 у калия +1, у хрома +6,у кислорода -2 HNO2 у водорода +1, у азота +3 ,у кислорода -2 CS2 у углерода +4,у серы -2 PH3 у фосфора -3, у водорода +1