Определите степени окисления элементов в приведенных соединениях: NA2O и тд

Химия
Определите степени окисления элементов в приведенных соединениях: NA2O и тд
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Na2O2 у натрия +1, у кислорода 1-  K2Cr2O7 у калия +1, у хрома +6,у кислорода -2 HNO2 у водорода +1, у азота +3 ,у кислорода -2 CS2 у углерода +4,у серы -2 PH3 у фосфора -3, у водорода +1
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