Пожалуйста переведите текст! Очень срочно!!!!

Гость: Гость:

Ирландия очень отличается от других стран во многих вещах у нас нет высоко этажных зданий и нет больших городов, но у нас есть красивейшие зеленые пейзажи вот почему страна называется изумрудовый остров. Всего 4 человека в моей семье. у меня есть брат которому 11. наша столица это маленький городок, но у него самое большое население в Ирландии. около, 1, 5 миллиона человек живут в нашем городе. тут люди очень дружелюбные