Прочитай тексты и установите соответствия между текстами А-Е и заголовками 1-6 зап??шите свои ответы в таблицу. Используй каждую цифру только один раз. задании есть один лишний заголовок
Английский язык
Прочитай тексты и установите соответствия между текстами А-Е и заголовками 1-6 зап??шите свои ответы в таблицу. Используй каждую цифру только один раз. задании есть один лишний заголовок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Текст где? напиши текст как я тебе его сделаю?
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