Прочитай тексты и установите соответствия между текстами А-Е и заголовками 1-6 зап??шите свои ответы в таблицу. Используй каждую цифру только один раз. задании есть один лишний заголовок

Английский язык

Прочитай тексты и установите соответствия между текстами А-Е и заголовками 1-6 зап??шите свои ответы в таблицу. Используй каждую цифру только один раз. задании есть один лишний заголовок

Автор: Гость