1. (Корень x- корень y)×(x+корень xy+y)

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(√x - √у)(x +√xy +y) Это запись очень напоминает формулы сокращенного умножения, только вместо x и y написаны √x и √y. Сделаем замену √x = a, √y = b, x = a², y = b² Подставляем эти значения в исходную формулу, получаем: (a - b)(a² + ab + b²) А это формула разности кубов: (a - b)(a² + ab + b²) = a³ - b³ = aa² - bb² = x√x - y√y В итоге получаем: (√x - √у)(x +√xy +y) = x√x - y√y 2) Можно просто перемножить: (√x - √у)(x +√xy +y) = x√x + x√y + y√x - x√y - y√x - y√y = x√x - y√y (выделенные жирным шрифтом выражения сокращаются)