Как разобрать слово как часть речи— ладошкой
Русский язык
Как разобрать слово как часть речи— ладошкой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ладошкой (чем). н.ф. ладошка.сущ.неодуш.ж.р.1скл.Предложный падеж
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