Сообщение об органах чувств

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Органами чувств называют анатомические образования (приборы), воспринимающие энергию внешнего воздействия, трансформирующие ее в нервный импульс и передающие этот импульс в мозг.Различного рода внешние воздействия воспринимаются кожным покровом, специа-лизированными органами чувств: органом зрения, преддверно-улитковым органом (орган слуха и равновесия), органами обоняния и вкуса. При помощи органов чувств, способных определять и передавать в мозг неодинаковые по характеру и силе, трансформированные в нервный импульс внешние влияния, человек ориентируется в окружающей внешней среде, отвечает на эти влияния теми или иными действиями. Одни внешние воздействия воспринимаются при непосредственном соприкосновении тела человека с предметами (контактная чувствительность). Так, находящиеся в коже чувствительные нервные окончания реагируют на прикосновение, давление (тактильная чувствительность), болевое воздействие и температуру внешней среды (болевая и температурная чувствительность). Специальные чувствительные приборы, располагающиеся в слизистой оболочке языка (орган вкуса), воспринимают вкус пищи. Другие внешние воздействия улавливаются организмом на расстоянии (дистантная чувствительность). Такую функцию выполняют сложно устроенные специализированные чувствительные приборы. Орган зрения воспринимает свет, орган слуха улавливает звук, орган равновесия - изменения положения тела (головы) в пространстве, орган обоняния - запахи. Факт взаимодействия органов чувств с внешней средой находит свое выражение в происхождении их чувствительных приборов - специализированных нервных клеток - из наружного зародышевого листка (эктодермы). http://anatomus.ru/chuvstva/