Как назаваются социальные категории в индии ? Почему они были названы кастами ?
История
Как назаваются социальные категории в индии ? Почему они были названы кастами ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Называеются касты, потому что каста- это обособленная соц. группа со своими традициями, привычками и т.д.
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