Как переводится на кыргызской я хорошо провила осение каникулы

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Как переводится на кыргызской я хорошо провила осение каникулы
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Мен жакшы күз мейрамы болду
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