Что такое теплота срочно

Физика
Что такое теплота срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутренняя энергия термодинамической системы может изменяться двумя способами: посредством совершения работы над системой и посредством  теплообмена с окружающей средой. Энергия, которую получает или теряет тело в процессе теплообмена с окружающей средой, называется  коли́чеством теплоты́ или просто  теплотой[1]. Теплота — это одна из основных  термодинамических величин в классической феноменологической  термодинамике. Количество теплоты входит в стандартные математические формулировки  первого и  второго начал термодинамики.
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