До сих пор достаточно широко распространено мнение, согласно которому борьба с терроризмом является делом исключительно специальных служб и органов правопорядка. Какова, на ваш взгляд, может быть роль гражданского общества и о...

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Терроризм сегодня – это глобальная проблема и угроза 21 века! Последние 15 лет общество многих стран испытывает на себе натиск терроризма. В России, например, по официальным данным, деяния, связанные с террористической деятельностью, увеличиваются за год в 2,5 раза! Причем с каждым новым терактом, нам преподносят всё большую жестокость, увеличение масштабности последствий и человеческих жертв. Терроризм сегодня – это глобальная проблема и угроза 21 века! Последние 15 лет общество многих стран испытывает на себе натиск терроризма. В России, например, по официальным данным, деяния, связанные с террористической деятельностью, увеличиваются за год в 2,5 раза! Причем с каждым новым терактом, нам преподносят всё большую жестокость, увеличение масштабности последствий и человеческих жертв. Террористические сообщества расширяются во всех смыслах этого слова, по тактической, информационной и ресурсной поддержке. И всё это в международном масштабе. Происходит слияние различных экстремистских структур с религиозными, националистическими и другими сообществами, основываясь на получении взаимной выгоды. Проведя анализ активизации терроризма, можно смело заявлять, что он представляет реальную угрозу международному обществу. Почему так происходит? Можно для этого перечислить причины террористических проявлений. Возьмём нашу страну, к примеру, что более актуально для российского читателя. Основные внутренние причины терроризма в России кроются в острой борьбе за политическую власть, за право собственности, борьбе за внесение изменений в государственно-правовой статус различных регионов, в межэтнических конфликтах, в увеличении коррупции и роста организованной преступности, в образовании сепаратистских очагов. Терроризм – серьёзная угроза для национальной безопасности России и даже для целостности её границ! Чему ярко свидетельствую сегодняшние события на Северном Кавказе. Внешние причины – усиление антироссийских деяний ряда зарубежных экстремистских организаций. Особо опасен тот факт, что лидеры террористических организаций придают своей деятельности яркий окрас в виде национально-освободительной борьбы. А общество, кстати, иногда воспринимает эту деятельность как благородную. Это страшно. Как же можно убивать людей во имя благородной цели? Как можно вообще утром читать намаз, прося у Аллаха благословение на сегодняшний день, потом идти убивать, а вечером просить прощения в молитве у всепрощающего бога? Расхождения… Однако не в этом суть темы. А в том, что терроризм, не важно какие он несёт в себе причины, призван создавать реальную угрозу всему человечеству всех стран без исключения. Никто не знает где в следующую минуту погибнут люди от действий террористов. А незнание порождает страх. А страхом питаются и пользуются террористические организации.