Составь три предложения об осени сделай синтаксический разбор всх трех предложений
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Составь три предложения об осени сделай синтаксический разбор всх трех предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень-прекрасная пора!Я очень люблю осень.Я люблю собирать листья осенью.-дальше син.разбор,сами))))я помогла с предложениями
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