В чем отличие ограниченной монархии от абсолютной ?

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В чем отличие ограниченной монархии от абсолютной ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Абсолютная монархия правитель может делать то ,что его душе захочется,а при ограниченной он может это делать при одобрении определенных структур
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