Розповідь з елементами опису людини друга шукай а знайдеш Тримай обсяг художньог?? тексту одна сторінка
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Розповідь з елементами опису людини друга шукай а знайдеш Тримай обсяг художньог?? тексту одна сторінка
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Гость:
Що саме зробити?напиши докладно можливо допоможу а то я нерозумію завдання!
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