Розповідь з елементами опису людини друга шукай а знайдеш Тримай обсяг художньог?? тексту одна сторінка

Українська мова
Розповідь з елементами опису людини друга шукай а знайдеш Тримай обсяг художньог?? тексту одна сторінка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Що саме зробити?напиши докладно можливо допоможу а то я нерозумію завдання!
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