Как решаются такие задания?Решите с объяснениями пожалуйста , я уже все забыл)) в т??т раз затупил)
Математика
Как решаются такие задания?Решите с объяснениями пожалуйста , я уже все забыл)) в т??т раз затупил)
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