Как решаются такие задания?Решите с объяснениями пожалуйста , я уже все забыл)) в т??т раз затупил)

Математика

Как решаются такие задания?Решите с объяснениями пожалуйста , я уже все забыл)) в т??т раз затупил)

Автор: Гость